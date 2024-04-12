Бирюкова (Байгушева) Дарья Семёнова
Место рождения
Дата рождения1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1860 ст.
Бракосочетание
08.11.1876 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Свидетели По жениху Деревни Натальино- Иуда Прокофьев Колесников он же Гречушкин Фёдор Никитин Михайлов По невесте Деревни Александровка Яков Васильев Маликов Иван Семёнов Луньков
Рождение ребёнка
23.11.1879 ст.
Сын: Бирюков Пётр Денисов
Отец ребёнка: Бирюков Деонисий Стефанов
Восприемники Федот Иванов Клочков Мавра Семёнова Байгушева-девка
Рождение ребёнка
03.08.1883 ст.
Отец ребёнка: Бирюков Деонисий Стефанов
Восприемники Василий Ионов Шкуркин Мавра Семёнова Стародубова- жена
Рождение ребёнка
07.01.1886 ст.
Отец ребёнка: Бирюков Деонисий Стефанов
Восприемники Карп Лаврентьев Горячев он же Пантюхин Варвара Семёнова Байгушева-девка
Рождение ребёнка
20.02.1889 ст.
Отец ребёнка: Бирюков Деонисий Стефанов
Восприемники Ионна Григорьев Дронов- запасной рядовой Агрипинна Семёнова Байгушева-девица
Рождение ребёнка
14.01.1893 ст.
Дочь: Бирюкова Ксения Денисова
Отец ребёнка: Бирюков Деонисий Стефанов
Восприемники Иуда Иванов Михалев Варвара Семёнова Байгушева- девка
Рождение ребёнка
23.03.1894 ст.
Дочь: Бирюкова Дарья Денисова
Отец ребёнка: Бирюков Деонисий Стефанов
Восприемники Фёдор Артемов Бирюков Агрипинна Семёнова Байгушева- девка- деревни Александровка
Рождение ребёнка
07.03.1896 ст.
Сын: Бирюков Илья Денисов
Отец ребёнка: Бирюков Деонисий Стефанов
Иллиана Иванов Михалев Агрипинна Семёнова Кашкова- деревни Осиновка
Рождение ребёнка
03.05.1897 ст.
Сын: Бирюков Петр Денисов
Отец ребёнка: Бирюков Деонисий Стефанов
Восприемники Алексей Алексеев Кошелев-запасной унтер-офицер Агрипинна Семёнова Кошкова-жена-деревни Осиновка Крутцовской волости Балашовского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
29.04.1899 ст.
Дочь: Бирюкова Ирина Денисова
Отец ребёнка: Бирюков Деонисий Стефанов
Восприемники Иулианн Иванов Михалев Агрипинна Семёновна Кашкова- деревни Осиновка
Рождение ребёнка
13.01.1901 ст.
Отец ребёнка: Бирюков Деонисий Стефанов
Восприемники Уилианн Иванов Михалев Агрипинна Семёнова Кашкова- деревни Осиновка
Смерть
Неизвестно