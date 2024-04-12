Бирюкова (Байгушева) Дарья Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова (Байгушева) Дарья Семёнова

Место рождения

Александровка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
08.11.1876 ст.

Муж: Бирюков Деонисий Стефанов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Свидетели По жениху Деревни Натальино- Иуда Прокофьев Колесников он же Гречушкин Фёдор Никитин Михайлов По невесте Деревни Александровка Яков Васильев Маликов Иван Семёнов Луньков
Рождение ребёнка
23.11.1879 ст.

Сын: Бирюков Пётр Денисов

Отец ребёнка: Бирюков Деонисий Стефанов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники Федот Иванов Клочков Мавра Семёнова Байгушева-девка
Рождение ребёнка
03.08.1883 ст.

Сын: Бирюков Антоний Денисов

Отец ребёнка: Бирюков Деонисий Стефанов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники Василий Ионов Шкуркин Мавра Семёнова Стародубова- жена
Рождение ребёнка
07.01.1886 ст.

Сын: Бирюков Григорий Денисов

Отец ребёнка: Бирюков Деонисий Стефанов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники Карп Лаврентьев Горячев он же Пантюхин Варвара Семёнова Байгушева-девка
Рождение ребёнка
20.02.1889 ст.

Сын: Бирюков Иоанн Денисов

Отец ребёнка: Бирюков Деонисий Стефанов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники Ионна Григорьев Дронов- запасной рядовой Агрипинна Семёнова Байгушева-девица
Рождение ребёнка
14.01.1893 ст.

Дочь: Бирюкова Ксения Денисова

Отец ребёнка: Бирюков Деонисий Стефанов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники Иуда Иванов Михалев Варвара Семёнова Байгушева- девка
Рождение ребёнка
23.03.1894 ст.

Дочь: Бирюкова Дарья Денисова

Отец ребёнка: Бирюков Деонисий Стефанов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники Фёдор Артемов Бирюков Агрипинна Семёнова Байгушева- девка- деревни Александровка
Рождение ребёнка
07.03.1896 ст.

Сын: Бирюков Илья Денисов

Отец ребёнка: Бирюков Деонисий Стефанов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Иллиана Иванов Михалев Агрипинна Семёнова Кашкова- деревни Осиновка
Рождение ребёнка
03.05.1897 ст.

Сын: Бирюков Петр Денисов

Отец ребёнка: Бирюков Деонисий Стефанов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники Алексей Алексеев Кошелев-запасной унтер-офицер Агрипинна Семёнова Кошкова-жена-деревни Осиновка Крутцовской волости Балашовского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
29.04.1899 ст.

Дочь: Бирюкова Ирина Денисова

Отец ребёнка: Бирюков Деонисий Стефанов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники Иулианн Иванов Михалев Агрипинна Семёновна Кашкова- деревни Осиновка
Рождение ребёнка
13.01.1901 ст.

Сын: Бирюков Павел Денисов

Отец ребёнка: Бирюков Деонисий Стефанов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники Уилианн Иванов Михалев Агрипинна Семёнова Кашкова- деревни Осиновка
Смерть
Неизвестно
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