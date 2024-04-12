Бирюков Илья Денисов
Место рождения
Дата рождения07.03.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1896 ст.
Отец: Бирюков Деонисий Стефанов
Мать: Бирюкова Дарья Семёнова
Иллиана Иванов Михалев Агрипинна Семёнова Кашкова- деревни Осиновка
Бракосочетание
19.01.1914 ст.
Жена: Бирюкова Анна Меркурьева
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Василий Иванов Борисов-д. Александровка Елизар Федоров Филин-д. Нескучная Аркадакской волости по невесте Иван Иулианов Михалев-д. Натальино Петр Касьянов Екатеринушкин-д. Пашиной Андреевской... Показать все
Смерть
Неизвестно