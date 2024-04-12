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Бирюков Илья Денисов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

07.03.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1896 ст.

Отец: Бирюков Деонисий Стефанов

Мать: Бирюкова Дарья Семёнова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Иллиана Иванов Михалев Агрипинна Семёнова Кашкова- деревни Осиновка
Бракосочетание
19.01.1914 ст.

Жена: Бирюкова Анна Меркурьева

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Василий Иванов Борисов-д. Александровка Елизар Федоров Филин-д. Нескучная Аркадакской волости по невесте Иван Иулианов Михалев-д. Натальино Петр Касьянов Екатеринушкин-д. Пашиной Андреевской... Показать все
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
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