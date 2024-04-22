Бирюкова (Бирюкова) Анна Меркурьева
Место рождения
Дата рождения1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896 ст.
Бракосочетание
19.01.1914 ст.
Муж: Бирюков Илья Денисов
по жениху Василий Иванов Борисов-д. Александровка Елизар Федоров Филин-д. Нескучная Аркадакской волости по невесте Иван Иулианов Михалев-д. Натальино Петр Касьянов Екатеринушкин-д. Пашиной Андреевской... Показать все
Смерть
Неизвестно