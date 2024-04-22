Бирюкова (Бирюкова) Анна Меркурьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова (Бирюкова) Анна Меркурьева

Место рождения

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
19.01.1914 ст.

Муж: Бирюков Илья Денисов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Василий Иванов Борисов-д. Александровка Елизар Федоров Филин-д. Нескучная Аркадакской волости по невесте Иван Иулианов Михалев-д. Натальино Петр Касьянов Екатеринушкин-д. Пашиной Андреевской... Показать все
Смерть
Неизвестно
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