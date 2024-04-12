Бирюков Петр Денисов
Место рождения
Дата рождения03.05.1897 ст.
Дата смерти13.05.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1897 ст.
Отец: Бирюков Деонисий Стефанов
Мать: Бирюкова Дарья Семёнова
Восприемники Алексей Алексеев Кошелев-запасной унтер-офицер Агрипинна Семёнова Кошкова-жена-деревни Осиновка Крутцовской волости Балашовского уезда Саратовской губернии
Смерть
13.05.1897 ст.
11 дней- младенческая слабость