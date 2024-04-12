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Бирюков Петр Денисов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

03.05.1897 ст.

Дата смерти

13.05.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1897 ст.

Отец: Бирюков Деонисий Стефанов

Мать: Бирюкова Дарья Семёнова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники Алексей Алексеев Кошелев-запасной унтер-офицер Агрипинна Семёнова Кошкова-жена-деревни Осиновка Крутцовской волости Балашовского уезда Саратовской губернии
Смерть
13.05.1897 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
11 дней- младенческая слабость
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