Гусаров Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1891
Дата смерти27.09.1967
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1891
Бракосочетание
15.11.1918 ст.
Рождение ребёнка
26.01.1920
Сын: Гусаров Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Гусарова (Воронина) Мария Макаровна
Рождение ребёнка
14.10.1923
Дочь: Шашкова (Гусарова) Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Гусарова (Воронина) Мария Макаровна
Смерть
27.09.1967
Москва, город федерального значения Москва