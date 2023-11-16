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Гусаров Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Кулиги, Юхновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

30.03.1891

Дата смерти

27.09.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1891

Отец: Гусаров Дмитрий Васильевич

Мать: Гусарова (Старшинова) Анна Ивановна

Кулиги, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
15.11.1918 ст.

Жена: Гусарова (Воронина) Мария Макаровна

Рождение ребёнка
26.01.1920

Сын: Гусаров Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Гусарова (Воронина) Мария Макаровна

Рождение ребёнка
14.10.1923

Дочь: Шашкова (Гусарова) Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Гусарова (Воронина) Мария Макаровна

Кулиги, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
27.09.1967
Москва, город федерального значения Москва

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