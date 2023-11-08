Гусарова (Старшинова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусарова (Старшинова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.11.1932

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старшинов Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
30.03.1891

Сын: Гусаров Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Гусаров Дмитрий Васильевич

Кулиги, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Платова Ульяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Гусаров Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Гусаров Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шлеина Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Гусаров Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусаров Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Гусаров Дмитрий Васильевич

Смерть
28.11.1932
Кулиги, Юхновский муниципальный район, Калужская область
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