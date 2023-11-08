Гусарова (Старшинова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.11.1932
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Старшинов Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
30.03.1891
Сын: Гусаров Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Гусаров Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Платова Ульяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Гусаров Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Гусаров Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлеина Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Гусаров Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гусаров Дмитрий Васильевич
Смерть
28.11.1932