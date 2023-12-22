Казакевич Тимофей Карпович
Место рожденияМамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1875
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
04.11.1901 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.10.1902 ст.
Сын: Казакевич Яков Тимофеевич
Мать ребёнка: Казакевич Ирина Лаврентьевна
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1904 ст.
Сын: Казакевич Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Казакевич Ирина Лаврентьевна
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1910 ст.
Дочь: Казакевич Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Казакевич Ирина Лаврентьевна
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1912 ст.
Дочь: Казакевич Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Казакевич Ирина Лаврентьевна
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1914 ст.
Дочь: Казакевич Ольга Тимофеевна
Мать ребёнка: Казакевич Ирина Лаврентьевна
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно