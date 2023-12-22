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Казакевич Тимофей Карпович

Место рождения

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Казакевич Карп Савельевич

Мать: Казакевич Евдокия Кондратьевна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
04.11.1901 ст.

Жена: Казакевич Ирина Лаврентьевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.10.1902 ст.

Сын: Казакевич Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Казакевич Ирина Лаврентьевна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1904 ст.

Сын: Казакевич Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Казакевич Ирина Лаврентьевна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1910 ст.

Дочь: Казакевич Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Казакевич Ирина Лаврентьевна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1912 ст.

Дочь: Казакевич Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Казакевич Ирина Лаврентьевна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1914 ст.

Дочь: Казакевич Ольга Тимофеевна

Мать ребёнка: Казакевич Ирина Лаврентьевна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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