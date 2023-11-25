Казакевич Евдокия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смерти09.08.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.01.1871 ст.
Дочь: Казакевич Агафья Карповна
Отец ребёнка: Казакевич Карп Савельевич
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1875
Сын: Казакевич Тимофей Карпович
Отец ребёнка: Казакевич Карп Савельевич
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Казакевич Карп Савельевич
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1880
Сын: Казакевич Калистрат Карпович
Отец ребёнка: Казакевич Карп Савельевич
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1882 ст.
Дочь: Казакевич Мария Карповна
Отец ребёнка: Казакевич Карп Савельевич
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.08.1910 ст.
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд