Казакевич Евдокия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакевич Евдокия Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

09.08.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1871 ст.

Дочь: Казакевич Агафья Карповна

Отец ребёнка: Казакевич Карп Савельевич

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Казакевич Тимофей Карпович

Отец ребёнка: Казакевич Карп Савельевич

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Казакевич Борис Карпович

Отец ребёнка: Казакевич Карп Савельевич

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Казакевич Калистрат Карпович

Отец ребёнка: Казакевич Карп Савельевич

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1882 ст.

Дочь: Казакевич Мария Карповна

Отец ребёнка: Казакевич Карп Савельевич

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казакевич Карп Савельевич

Смерть
09.08.1910 ст.
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
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