Казакевич Калистрат (Стратоник) Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакевич Калистрат (Стратоник) Карпович

Место рождения

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Казакевич Карп Савельевич

Мать: Казакевич Евдокия Кондратьевна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
04.11.1912 ст.

Жена: Казакевич Мария Сергеевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1913 ст.

Дочь: Казакевич Александра Калистратьевна

Мать ребёнка: Казакевич Мария Сергеевна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1922

Дочь: Казакевич Ефросинья Калистратьевна

Мать ребёнка: Казакевич Мария Сергеевна

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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