Казакевич Калистрат (Стратоник) Карпович
Место рожденияМамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
04.11.1912 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1913 ст.
Дочь: Казакевич Александра Калистратьевна
Мать ребёнка: Казакевич Мария Сергеевна
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1922
Дочь: Казакевич Ефросинья Калистратьевна
Мать ребёнка: Казакевич Мария Сергеевна
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно