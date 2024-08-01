Казакевич (Кошина) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти25.11.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Кошин Сергей Терентьевич
Мать: Кошина Ирина Ивановна
Бракосочетание
04.11.1912 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1913 ст.
Дочь: Казакевич Александра Калистратьевна
Отец ребёнка: Казакевич Калистрат (Стратоник) Карпович
Рождение ребёнка
?.03.1918
Дочь: Базылевич (Казакевич) Антонина Калистратьевна
Отец ребёнка: Казакевич Калистрат (Стратоник) Карпович
Рождение ребёнка
08.11.1922
Дочь: Казакевич Ефросинья Калистратьевна
Отец ребёнка: Казакевич Калистрат (Стратоник) Карпович
Смерть
25.11.1960
Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область