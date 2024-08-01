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Казакевич (Кошина) Мария Сергеевна

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Место рождения

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1884

Дата смерти

25.11.1960

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Кошин Сергей Терентьевич

Мать: Кошина Ирина Ивановна

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
04.11.1912 ст.

Муж: Казакевич Калистрат (Стратоник) Карпович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.11.1913 ст.

Дочь: Казакевич Александра Калистратьевна

Отец ребёнка: Казакевич Калистрат (Стратоник) Карпович

Рождение ребёнка
?.03.1918

Дочь: Базылевич (Казакевич) Антонина Калистратьевна

Отец ребёнка: Казакевич Калистрат (Стратоник) Карпович

Рождение ребёнка
08.11.1922

Дочь: Казакевич Ефросинья Калистратьевна

Отец ребёнка: Казакевич Калистрат (Стратоник) Карпович

Смерть
25.11.1960
Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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