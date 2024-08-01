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Кошина Ирина Ивановна

Место рождения

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Замошенье, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.10.1872 ст.

Муж: Кошин Сергей Терентьевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.08.1875 ст.

Дочь: Кошина Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Кошин Сергей Терентьевич

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1877 ст.

Сын: Кошин Карп Сергеевич

Отец ребёнка: Кошин Сергей Терентьевич

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Казакевич (Кошина) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Кошин Сергей Терентьевич

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1885 ст.

Сын: Кошин Нестер Сергеевич

Отец ребёнка: Кошин Сергей Терентьевич

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1890 ст.

Сын: Кошин Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Кошин Сергей Терентьевич

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1891 ст.

Дочь: Кошина Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Кошин Сергей Терентьевич

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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