Кошина Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1872 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.08.1875 ст.
Дочь: Кошина Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Кошин Сергей Терентьевич
Рождение ребёнка
14.10.1877 ст.
Сын: Кошин Карп Сергеевич
Отец ребёнка: Кошин Сергей Терентьевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Казакевич (Кошина) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Кошин Сергей Терентьевич
Рождение ребёнка
20.10.1885 ст.
Отец ребёнка: Кошин Сергей Терентьевич
Рождение ребёнка
10.01.1890 ст.
Отец ребёнка: Кошин Сергей Терентьевич
Рождение ребёнка
08.08.1891 ст.
Дочь: Кошина Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Кошин Сергей Терентьевич
Смерть
Неизвестно