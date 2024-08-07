Казакевич (Юринова) Ирина Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакевич (Юринова) Ирина Лаврентьевна

Место рождения

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

15.08.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1882 ст.

Отец: Юринов Лаврентий Андреевич

Мать: Юринова (Гультяева) Наталья Павловна

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
04.11.1901 ст.

Муж: Казакевич Тимофей Карпович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.10.1902 ст.

Сын: Казакевич Яков Тимофеевич

Отец ребёнка: Казакевич Тимофей Карпович

Рождение ребёнка
05.11.1904 ст.

Сын: Казакевич Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Казакевич Тимофей Карпович

Рождение ребёнка
23.02.1910 ст.

Дочь: Казакевич Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Казакевич Тимофей Карпович

Рождение ребёнка
27.01.1912 ст.

Дочь: Казакевич Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Казакевич Тимофей Карпович

Рождение ребёнка
11.07.1914 ст.

Дочь: Казакевич Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Казакевич Тимофей Карпович

Рождение ребёнка
20.08.1917

Сын: Казакевич Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Казакевич Тимофей Карпович

Смерть
Неизвестно

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