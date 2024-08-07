Казакевич (Юринова) Ирина Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения15.08.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1882 ст.
Бракосочетание
04.11.1901 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.10.1902 ст.
Сын: Казакевич Яков Тимофеевич
Отец ребёнка: Казакевич Тимофей Карпович
Рождение ребёнка
05.11.1904 ст.
Сын: Казакевич Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Казакевич Тимофей Карпович
Рождение ребёнка
23.02.1910 ст.
Дочь: Казакевич Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Казакевич Тимофей Карпович
Рождение ребёнка
27.01.1912 ст.
Дочь: Казакевич Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Казакевич Тимофей Карпович
Рождение ребёнка
11.07.1914 ст.
Дочь: Казакевич Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Казакевич Тимофей Карпович
Рождение ребёнка
20.08.1917
Сын: Казакевич Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Казакевич Тимофей Карпович
Смерть
Неизвестно