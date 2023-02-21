Редькин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редькин Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
15.06.1908 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию.
Работа или профессия
16.09.1908 ст.
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Определён псаломщиком к Воскресенской Устьянской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
17.09.1909 ст.
Уволен согласно прошению.
Смерть
Неизвестно
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