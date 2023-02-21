Редькин Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Образование
15.06.1908 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Вологодскую Духовную Семинарию.
Работа или профессия
16.09.1908 ст.
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Определён псаломщиком к Воскресенской Устьянской церкви Кадниковского уезда.
Работа или профессия
17.09.1909 ст.
Уволен согласно прошению.
Смерть
Неизвестно