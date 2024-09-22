Квашенникова (Емельянова) Мария Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашенникова (Емельянова) Мария Никифорова

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

19.01.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

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Место
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Рождение
19.01.1885 ст.

Отец: Емельянов Никифор Алексеев

Мать: Емельянова (Попова) Пелагея Антипова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
28.01.1909 ст.

Муж: Квашенников Иван Михайлов

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.12.1909 ст.

Сын: Квашенников Евгений Иванович

Отец ребёнка: Квашенников Иван Михайлов

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.10.1911 ст.

Дочь: Квашенникова Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Квашенников Иван Михайлов

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.05.1917 ст.

Сын: Квашенников Константин Иванович

Отец ребёнка: Квашенников Иван Михайлов

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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