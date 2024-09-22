Квашенникова (Емельянова) Мария Никифорова
Место рождения
Дата рождения19.01.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1885 ст.
Бракосочетание
28.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
04.12.1909 ст.
Сын: Квашенников Евгений Иванович
Отец ребёнка: Квашенников Иван Михайлов
Рождение ребёнка
02.10.1911 ст.
Дочь: Квашенникова Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Квашенников Иван Михайлов
Рождение ребёнка
06.05.1917 ст.
Сын: Квашенников Константин Иванович
Отец ребёнка: Квашенников Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно