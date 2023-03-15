Передерий Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения29.09.1871
Дата смерти14.12.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1898
Мать ребёнка: Передерий (Шретер) Мария Анатольевна
Рождение ребёнка
02.07.1901
Сын: Передерий Анатолий Григорьев
Мать ребёнка: Передерий (Шретер) Мария Анатольевна
Смерть
14.12.1953
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище