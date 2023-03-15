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Передерий Григорий Петрович

Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

29.09.1871

Дата смерти

14.12.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Передерий (Шретер) Мария Анатольевна

Рождение ребёнка
04.10.1898

Сын: Передерий Петр Григорьев

Мать ребёнка: Передерий (Шретер) Мария Анатольевна

Рождение ребёнка
02.07.1901

Сын: Передерий Анатолий Григорьев

Мать ребёнка: Передерий (Шретер) Мария Анатольевна

Смерть
14.12.1953
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Введенское кладбище

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