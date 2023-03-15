Передерий (Шретер) Мария Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Передерий (Шретер) Мария Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1873

Отец: Шретер (schroter) Анатолий (Anatoly)

Мать: Шретер Аграфена Фроловна

Рождение ребёнка
04.10.1898

Сын: Передерий Петр Григорьев

Отец ребёнка: Передерий Григорий Петрович

Рождение ребёнка
02.07.1901

Сын: Передерий Анатолий Григорьев

Отец ребёнка: Передерий Григорий Петрович

Развод
Неизвестно

Муж: Чернов Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Василий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Передерий Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
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