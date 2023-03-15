Передерий (Шретер) Мария Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1873
Рождение ребёнка
04.10.1898
Отец ребёнка: Передерий Григорий Петрович
Рождение ребёнка
02.07.1901
Сын: Передерий Анатолий Григорьев
Отец ребёнка: Передерий Григорий Петрович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно