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Чудинов Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1899 ст.

Дата смерти

03.09.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1899 ст.

Отец: Чудинов Петр Иванович

Мать: Чудинова (Чудинова) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудинов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Чудинова (Спешилова) Дария Антоновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудинова (Спешилова) Дария Антоновна

Смерть
03.09.1880
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Чудинова (Чудинова) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Чудинова (Спешилова) Дария Антоновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
28.02.1934

Дочь: Галицких (Чудинова) Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Чудинова (Спешилова) Дария Антоновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
20.06.1937

Дочь: Гущина (Чудинова) Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Чудинова (Спешилова) Дария Антоновна

Пермь, Пермский, Пермский край

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