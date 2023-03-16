Чудинов Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1899 ст.
Дата смерти03.09.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1899 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чудинов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Чудинова (Спешилова) Дария Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.1880
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Чудинова (Чудинова) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Чудинова (Спешилова) Дария Антоновна
Рождение ребёнка
28.02.1934
Дочь: Галицких (Чудинова) Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Чудинова (Спешилова) Дария Антоновна
Рождение ребёнка
20.06.1937
Дочь: Гущина (Чудинова) Лидия Яковлевна
Мать ребёнка: Чудинова (Спешилова) Дария Антоновна