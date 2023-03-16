Чудинова (Чудинова) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудинова (Чудинова) Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1866 ст.

Дата смерти

11.01.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1866 ст.

Отец: Чудинов Федор Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
1888

Муж: Чудинов Петр Иванович

Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1899 ст.

Сын: Чудинов Яков Петрович

Отец ребёнка: Чудинов Петр Иванович

Смерть
11.01.1900 ст.
Турьянец Слудская волость Пермская губерния
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