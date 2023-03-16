Чудинова (Чудинова) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1866 ст.
Дата смерти11.01.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1866 ст.
Отец: Чудинов Федор Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
1888
Деревня Турьянец Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1899 ст.
Отец ребёнка: Чудинов Петр Иванович
Смерть
11.01.1900 ст.
Турьянец Слудская волость Пермская губерния