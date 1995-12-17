Галеева (Хайбуллина) Марьям Ярулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галеева (Хайбуллина) Марьям Ярулловна

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Место рождения

Бурундуки, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.02.1929

Дата смерти

17.12.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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1955 г.р.
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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурундуки, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1951

Муж: Галеев Мансур Гарипович

Рождение ребёнка
04.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галеев Мансур Гарипович

Азбаба, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галеев Мансур Гарипович

Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1955

Сын: Галиев Рашит Мансурович

Отец ребёнка: Галеев Мансур Гарипович

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галеев Мансур Гарипович

Старое Тябердино, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.12.1995
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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