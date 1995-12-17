Галеева (Хайбуллина) Марьям Ярулловна
Место рождения
Дата рождения02.02.1929
Дата смерти17.12.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1951
Рождение ребёнка
04.02.1952
Азбаба, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1953
Мурали, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1955
Отец ребёнка: Галеев Мансур Гарипович
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1958
Старое Тябердино, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.12.1995
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)