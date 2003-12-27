Галиев Рашит Мансурович
Место рождения
Дата рождения07.05.1955
Дата смерти27.12.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1955
Отец: Галеев Мансур Гарипович
Мать: Галеева Марьям Ярулловна
Рождение ребёнка
09.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.05.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Строитель
Смерть
27.12.2003