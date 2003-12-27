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Галиев Рашит Мансурович

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Место рождения

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.05.1955

Дата смерти

27.12.2003

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1955

Отец: Галеев Мансур Гарипович

Мать: Галеева Марьям Ярулловна

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.05.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Работа или профессия
Неизвестно
Строитель
Смерть
27.12.2003
Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
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