Мелания Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.12.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1901 ст.
Отец: Михаил Фомич
Мать: Анастасия Матфеевна
Афанасьевская церковь 24.12.1901 Чермы Мелания Михайловна Чермы отец крестьянин Михаил Фомич Чермы мать жена Анастасия Матфеевна Чермы крестьянин Василий Константинович Чермы жена Анастасия Дмитр... Показать все
Смерть
Неизвестно