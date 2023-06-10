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Мелания Михайловна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

24.12.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1885 г.р.

Мать

До 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Место
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Рождение
24.12.1901 ст.

Отец: Михаил Фомич

Мать: Анастасия Матфеевна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.12.1901 Чермы Мелания Михайловна Чермы отец крестьянин Михаил Фомич Чермы мать жена Анастасия Матфеевна Чермы крестьянин Василий Константинович Чермы жена Анастасия Дмитр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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