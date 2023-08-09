Михаил Фомич
Место рождения
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1901 ст.
Дочь: Мелания Михайловна
Мать ребёнка: Анастасия Матфеевна
Афанасьевская церковь 24.12.1901 Чермы Мелания Михайловна Чермы отец крестьянин Михаил Фомич Чермы мать жена Анастасия Матфеевна Чермы крестьянин Василий Константинович Чермы жена Анастасия Дмитр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Матфеевна
Смерть
Неизвестно