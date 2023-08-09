Михаил Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Фомич

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1885 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.12.1901 ст.

Дочь: Мелания Михайловна

Мать ребёнка: Анастасия Матфеевна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.12.1901 Чермы Мелания Михайловна Чермы отец крестьянин Михаил Фомич Чермы мать жена Анастасия Матфеевна Чермы крестьянин Василий Константинович Чермы жена Анастасия Дмитр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Матфеевна

Смерть
Неизвестно