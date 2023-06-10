Анастасия Матфеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Матфеевна

Анастасия Матфеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1885 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Фомич

Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.12.1901 ст.

Дочь: Мелания Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Фомич

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.12.1901 Чермы Мелания Михайловна Чермы отец крестьянин Михаил Фомич Чермы мать жена Анастасия Матфеевна Чермы крестьянин Василий Константинович Чермы жена Анастасия Дмитр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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