Анастасия Матфеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Фомич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1901 ст.
Дочь: Мелания Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Фомич
Афанасьевская церковь 24.12.1901 Чермы Мелания Михайловна Чермы отец крестьянин Михаил Фомич Чермы мать жена Анастасия Матфеевна Чермы крестьянин Василий Константинович Чермы жена Анастасия Дмитр... Показать все
Смерть
Неизвестно