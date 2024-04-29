(Чичерина) Аграфена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Григорий Венедиктович
Отец ребёнка: Оболенский Венедикт Князь Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Иван Венедиктович
Отец ребёнка: Оболенский Венедикт Князь Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1635
Сын: Оболенский Матвей Князь Венедиктович
Отец ребёнка: Оболенский Венедикт Князь Андреевич
Смерть
Неизвестно