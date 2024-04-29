Оболенский Матвей Князь Венедиктович 1635 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболенский Матвей Князь Венедиктович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1635

Дата смерти

16.11.1687

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1635

Отец: Оболенский Венедикт Князь Андреевич

Мать: (Чичерина) Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Василий Матвеевич

Мать ребёнка: (Кондырева) Авдотья Ждановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Оболенская) Степанида Княжна Матвеевна

Мать ребёнка: (Кондырева) Авдотья Ждановна

Бракосочетание
1655

Жена: (Кондырева) Авдотья Ждановна

Бракосочетание
26.02.1671

Жена: (Поливанова) Авдотья Матвеевна

Бракосочетание
12.07.1676

Жена: Оболенская, Прозоровская (Пушкина) Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1686

Сын: Оболенский Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: (Кондырева) Авдотья Ждановна

Смерть
16.11.1687
Похороны
Неизвестно
Московский Кремль, Чудов монастыре (монастырь снесён 1929—1932, захоронение утрачено)

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