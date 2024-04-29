Оболенский Матвей Князь Венедиктович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1635
Дата смерти16.11.1687
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1635
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Василий Матвеевич
Мать ребёнка: (Кондырева) Авдотья Ждановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Оболенская) Степанида Княжна Матвеевна
Мать ребёнка: (Кондырева) Авдотья Ждановна
Бракосочетание
1655
Бракосочетание
26.02.1671
Бракосочетание
12.07.1676
Рождение ребёнка
1686
Сын: Оболенский Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: (Кондырева) Авдотья Ждановна
Смерть
16.11.1687
Похороны
Неизвестно
Московский Кремль, Чудов монастыре (монастырь снесён 1929—1932, захоронение утрачено)