(Кондырева) Авдотья Ждановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондырев Ждан (Тимофей) Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Оболенский Матвей Князь Венедиктович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Оболенская) Степанида Княжна Матвеевна
Отец ребёнка: Оболенский Матвей Князь Венедиктович
Бракосочетание
1655
Рождение ребёнка
1686
Сын: Оболенский Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Оболенский Матвей Князь Венедиктович
Смерть
Неизвестно