(Кондырева) Авдотья Ждановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Кондырева) Авдотья Ждановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондырев Ждан (Тимофей) Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Оболенский Матвей Князь Венедиктович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Оболенская) Степанида Княжна Матвеевна

Отец ребёнка: Оболенский Матвей Князь Венедиктович

Бракосочетание
1655

Муж: Оболенский Матвей Князь Венедиктович

Рождение ребёнка
1686

Сын: Оболенский Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Оболенский Матвей Князь Венедиктович

Смерть
Неизвестно

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