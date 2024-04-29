Оболенский Венедикт Князь Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1610
Дата смерти1651
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1610
Отец: Оболенский Андрей Князь Борисович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Григорий Венедиктович
Мать ребёнка: (Чичерина) Аграфена Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Иван Венедиктович
Мать ребёнка: (Чичерина) Аграфена Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1635
Сын: Оболенский Матвей Князь Венедиктович
Мать ребёнка: (Чичерина) Аграфена Алексеевна
Смерть
1651