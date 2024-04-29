Оболенский Венедикт Князь Андреевич 1610 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболенский Венедикт Князь Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1610

Дата смерти

1651

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1610

Отец: Оболенский Андрей Князь Борисович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Прончищева) Степанида Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Григорий Венедиктович

Мать ребёнка: (Чичерина) Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Иван Венедиктович

Мать ребёнка: (Чичерина) Аграфена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Чичерина) Аграфена Алексеевна

Рождение ребёнка
1635

Сын: Оболенский Матвей Князь Венедиктович

Мать ребёнка: (Чичерина) Аграфена Алексеевна

Смерть
1651

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