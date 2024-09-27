Улита Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1711 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Аверьянович

Рождение ребёнка
1733

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Аверьянович

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Аверьянович

Рождение ребёнка
21.05.1747

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Аверьянович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Ксенофонт Иванович

Отец ребёнка: Иван Аверьянович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Ферапонт Иванович

Отец ребёнка: Иван Аверьянович

Смерть
Неизвестно

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