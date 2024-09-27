Улита Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Аверьянович
Рождение ребёнка
1733
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Аверьянович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Аверьянович
Рождение ребёнка
21.05.1747
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Аверьянович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Ксенофонт Иванович
Отец ребёнка: Иван Аверьянович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Ферапонт Иванович
Отец ребёнка: Иван Аверьянович
Смерть
Неизвестно