Иван Аверьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Чеботов Аверьян Маркович
Мать: Прасковья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улита Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Городище-Юшково, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1733
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Улита Ивановна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Улита Ивановна
Рождение ребёнка
21.05.1747
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Улита Ивановна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Ксенофонт Иванович
Мать ребёнка: Улита Ивановна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Ферапонт Иванович
Мать ребёнка: Улита Ивановна
Смерть
Неизвестно