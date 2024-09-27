Иван Аверьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Аверьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Чеботов Аверьян Маркович

Мать: Прасковья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улита Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Городище-Юшково, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Улита Ивановна

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Улита Ивановна

Рождение ребёнка
21.05.1747

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Улита Ивановна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Ксенофонт Иванович

Мать ребёнка: Улита Ивановна

Рождение ребёнка
1752

Сын: Ферапонт Иванович

Мать ребёнка: Улита Ивановна

Смерть
Неизвестно

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