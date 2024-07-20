Прохорова (Репина) Мария Осиповна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Репин Осип Иванович
Мать: Репина Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Прохоров Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Прохоров Иван Дмитриевич
Бракосочетание
31.01.1868 ст.
Рождение ребёнка
1870
Сын: Прохоров Николай Иванович
Отец ребёнка: Прохоров Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Прохоров Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
?.01.1876 ст.
Дочь: Прохорова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Прохоров Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Прохоров Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Прохоров Александр Иванович
Отец ребёнка: Прохоров Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно