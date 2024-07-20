Прохорова (Репина) Мария Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Репина) Мария Осиповна

Место рождения

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Репин Осип Иванович

Мать: Репина Фекла Федоровна

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Прохоров Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Прохоров Иван Дмитриевич

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
31.01.1868 ст.

Муж: Прохоров Иван Дмитриевич

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Прохоров Николай Иванович

Отец ребёнка: Прохоров Иван Дмитриевич

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Прохоров Виктор Иванович

Отец ребёнка: Прохоров Иван Дмитриевич

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.01.1876 ст.

Дочь: Прохорова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Прохоров Иван Дмитриевич

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Прохоров Иван Иванович

Отец ребёнка: Прохоров Иван Дмитриевич

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Прохоров Александр Иванович

Отец ребёнка: Прохоров Иван Дмитриевич

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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