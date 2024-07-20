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Прохоров Иван Дмитриевич

Место рождения

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Прохоров Дмитрий Прохорович

Мать: не указана

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Прохоров Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Прохорова Мария Осиповна

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
31.01.1868 ст.

Жена: Прохорова Мария Осиповна

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Прохоров Николай Иванович

Мать ребёнка: Прохорова Мария Осиповна

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Прохоров Виктор Иванович

Мать ребёнка: Прохорова Мария Осиповна

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.01.1876 ст.

Дочь: Прохорова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Прохорова Мария Осиповна

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Прохоров Иван Иванович

Мать ребёнка: Прохорова Мария Осиповна

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Прохоров Александр Иванович

Мать ребёнка: Прохорова Мария Осиповна

Выползово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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