Прохоров Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Прохоров Дмитрий Прохорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Прохоров Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Прохорова Мария Осиповна
Бракосочетание
31.01.1868 ст.
Жена: Прохорова Мария Осиповна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Прохоров Николай Иванович
Мать ребёнка: Прохорова Мария Осиповна
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Прохорова Мария Осиповна
Рождение ребёнка
?.01.1876 ст.
Дочь: Прохорова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Прохорова Мария Осиповна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Прохорова Мария Осиповна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Прохоров Александр Иванович
Мать ребёнка: Прохорова Мария Осиповна
Смерть
Неизвестно