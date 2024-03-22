Алексей Тарховъ
Место рождения
Дата рождения1725
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Федоръ Тарховъ
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Евдокия Самойлова
Рождение ребёнка
1752
Сын: Иванъ Алексеевъ
Мать ребёнка: Евдокия Самойлова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Агриппина Алексеева
Мать ребёнка: Евдокия Самойлова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Павелъ Ивановъ
Мать ребёнка: Евдокия Самойлова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Евдокия Самойлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Самойлова