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Алексей Тарховъ

Место рождения

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1725

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Федоръ Тарховъ

Мать: не указана

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Евдокия Самойлова

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Иванъ Алексеевъ

Мать ребёнка: Евдокия Самойлова

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Агриппина Алексеева

Мать ребёнка: Евдокия Самойлова

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Павелъ Ивановъ

Мать ребёнка: Евдокия Самойлова

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Евдокия Самойлова

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Самойлова

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