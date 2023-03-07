Евдокия Самойлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Самойлова

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Место рождения

Марутино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Марутино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Тарховъ

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Иванъ Алексеевъ

Отец ребёнка: Алексей Тарховъ

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Агриппина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Тарховъ

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Павелъ Ивановъ

Отец ребёнка: Алексей Тарховъ

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Тарховъ

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Тарховъ

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