Евдокия Самойлова
Место рождения
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Тарховъ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Иванъ Алексеевъ
Отец ребёнка: Алексей Тарховъ
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Агриппина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Тарховъ
Рождение ребёнка
1756
Сын: Павелъ Ивановъ
Отец ребёнка: Алексей Тарховъ
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Тарховъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Тарховъ