Железнов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Железнов Алексей Петрович
Мать ребёнка: Железнова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Железнов Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Железнова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Железнова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Железнова) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Железнова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Железнов Василий Петрович
Мать ребёнка: Железнова Евдокия Васильевна
Смерть
1856