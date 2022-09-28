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Железнов Петр Иванович

Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1810

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Железнов Иван Иванович

Мать: Железнова Агрофена Моисеевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железнова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Железнов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Железнова Евдокия Васильевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1834

Сын: Железнов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Железнова Евдокия Васильевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1839

Сын: Железнов Федор Петрович

Мать ребёнка: Железнова Евдокия Васильевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Железнова) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Железнова Евдокия Васильевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1846

Сын: Железнов Василий Петрович

Мать ребёнка: Железнова Евдокия Васильевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
1856

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