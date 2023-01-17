Железнова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Железнов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Железнов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Железнов Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Железнов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Железнов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Железнов Петр Иванович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Железнов Василий Петрович
Отец ребёнка: Железнов Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858