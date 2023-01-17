Железнов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелезнов Иван Иванович

Железнов Иван Иванович

avatar

Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Железнов Иван Тимофеевич

Мать: Железнова Анна Климовна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
исп. 1830 - 160 семья исп. 1835 - 161 1841 - 161 1845 - 161 ревизия 1850 - 15 семья 1858 - 12 семья
Рождение ребёнка
1810

Сын: Железнов Петр Иванович

Мать ребёнка: Железнова Агрофена Моисеевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железнова Агрофена Моисеевна

Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close