Железнов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Железнов Иван Тимофеевич
Мать: Железнова Анна Климовна
исп. 1830 - 160 семья исп. 1835 - 161 1841 - 161 1845 - 161 ревизия 1850 - 15 семья 1858 - 12 семья
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Железнова Агрофена Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858