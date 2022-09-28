Железнова Анна Климовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти20.03.1830 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Железнов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Железнов Иван Тимофеевич
исп. 1830 - 160 семья исп. 1835 - 161 1841 - 161 1845 - 161 ревизия 1850 - 15 семья 1858 - 12 семья
Смерть
20.03.1830 ст.