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Железнова Анна Климовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

20.03.1830 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Железнов Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1773

Сын: Железнов Илья Иванович

Отец ребёнка: Железнов Иван Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1791

Сын: Железнов Иван Иванович

Отец ребёнка: Железнов Иван Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
исп. 1830 - 160 семья исп. 1835 - 161 1841 - 161 1845 - 161 ревизия 1850 - 15 семья 1858 - 12 семья
Смерть
20.03.1830 ст.

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