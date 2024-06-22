Заковряшин Егор Родионович
Место рождения
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1885
Сын: Заковряшин Андрей Егорович
Мать ребёнка: Заковряшина Евфросиния Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Гутова (Заковряшина) Ульяна Егорова
Мать ребёнка: Заковряшина Евфросиния Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Коптякова (Заковряшина) Марфа Егорова
Мать ребёнка: Заковряшина Евфросиния Алексеева
Рождение ребёнка
25.01.1902 ст.
Дочь: Заковряшина Анна Егорова
Мать ребёнка: Заковряшина Евфросиния Алексеева
Смерть
Неизвестно