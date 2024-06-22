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Заковряшин Егор Родионович

Место рождения

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: Заковряшин Родион Егоров

Мать: Заковряшина Марина Игнатьева

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заковряшина Евфросиния Алексеева

Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Заковряшин Андрей Егорович

Мать ребёнка: Заковряшина Евфросиния Алексеева

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Гутова (Заковряшина) Ульяна Егорова

Мать ребёнка: Заковряшина Евфросиния Алексеева

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Коптякова (Заковряшина) Марфа Егорова

Мать ребёнка: Заковряшина Евфросиния Алексеева

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.01.1902 ст.

Дочь: Заковряшина Анна Егорова

Мать ребёнка: Заковряшина Евфросиния Алексеева

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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