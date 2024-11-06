Заковряшина Евфросиния Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Заковряшин Андрей Егорович
Отец ребёнка: Заковряшин Егор Родионович
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Гутова (Заковряшина) Ульяна Егорова
Отец ребёнка: Заковряшин Егор Родионович
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Коптякова (Заковряшина) Марфа Егорова
Отец ребёнка: Заковряшин Егор Родионович
Рождение ребёнка
25.01.1902 ст.
Дочь: Заковряшина Анна Егорова
Отец ребёнка: Заковряшин Егор Родионович
Смерть
Неизвестно