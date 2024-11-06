Заковряшина Евфросиния Алексеева Около 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Заковряшина Евфросиния Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заковряшин Егор Родионович

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Заковряшин Андрей Егорович

Отец ребёнка: Заковряшин Егор Родионович

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Гутова (Заковряшина) Ульяна Егорова

Отец ребёнка: Заковряшин Егор Родионович

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Коптякова (Заковряшина) Марфа Егорова

Отец ребёнка: Заковряшин Егор Родионович

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.01.1902 ст.

Дочь: Заковряшина Анна Егорова

Отец ребёнка: Заковряшин Егор Родионович

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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