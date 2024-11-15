Заковряшин Родион Егоров
Место рождения
Дата рождения02.11.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1830 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Заковряшина Марина Игнатьева
Крещение
18.03.1831 ст.
Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Заковряшин Николай Родионович
Мать ребёнка: Заковряшина Марина Игнатьева
Рождение ребёнка
19.05.1861
Дочь: Заковряшина Елена Родионова
Мать ребёнка: Заковряшина Марина Игнатьева
Рождение ребёнка
До 1865
Сын: Заковряшин Егор Родионович
Мать ребёнка: Заковряшина Марина Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Заковряшин Василий Родионович
Мать ребёнка: Заковряшина Марина Игнатьева
Смерть
Неизвестно