Заковряшин Родион Егоров 02.11.1830 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Заковряшин Родион Егоров

Место рождения

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

02.11.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1830 ст.

Отец: Заковряшин Егор Семенов

Мать: Заковряшина Дарья Васильева

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заковряшина Марина Игнатьева

Место жительства
Неизвестно
Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заковряшин Петр Родионов

Мать ребёнка: Заковряшина Марина Игнатьева

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
18.03.1831 ст.
Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Заковряшин Николай Родионович

Мать ребёнка: Заковряшина Марина Игнатьева

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.05.1861

Дочь: Заковряшина Елена Родионова

Мать ребёнка: Заковряшина Марина Игнатьева

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Заковряшин Егор Родионович

Мать ребёнка: Заковряшина Марина Игнатьева

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Заковряшин Василий Родионович

Мать ребёнка: Заковряшина Марина Игнатьева

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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