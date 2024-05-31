Швынденков Федор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Швынденков Николай Иванович
Мать: Аксинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Швынденков Иван Федорович
Мать ребёнка: Швынденкова Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Швынденкова Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Швынденкова Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Никифор
Мать ребёнка: Швынденкова Акулина Михайловна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Швынденкова Акулина Михайловна
Смерть
Неизвестно