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Швынденков Федор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Швынденков Николай Иванович

Мать: Аксинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швынденкова Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Швынденков Иван Федорович

Мать ребёнка: Швынденкова Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Швынденкова Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Швынденкова Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Никифор

Мать ребёнка: Швынденкова Акулина Михайловна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Швынденкова Акулина Михайловна

Смерть
Неизвестно

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