Аксинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Швынденкова Степанида Николаевна
Отец ребёнка: Швынденков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Швынденков Степан Николаевич
Отец ребёнка: Швынденков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Швынденков Гаврила Николаевич
Отец ребёнка: Швынденков Николай Иванович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Швынденков Федор Николаевич
Отец ребёнка: Швынденков Николай Иванович
Смерть
После 1850