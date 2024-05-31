Аксинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксинья Ивановна

Аксинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швынденков Николай Иванович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Швынденкова Степанида Николаевна

Отец ребёнка: Швынденков Николай Иванович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Швынденков Степан Николаевич

Отец ребёнка: Швынденков Николай Иванович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Швынденков Гаврила Николаевич

Отец ребёнка: Швынденков Николай Иванович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Швынденков Федор Николаевич

Отец ребёнка: Швынденков Николай Иванович

Смерть
После 1850

Мы используем куки для улучшения работы сайта.