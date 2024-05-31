Швынденкова Акулина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швынденкова Акулина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швынденков Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Швынденков Иван Федорович

Отец ребёнка: Швынденков Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Швынденков Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Швынденков Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Никифор

Отец ребёнка: Швынденков Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Швынденков Федор Николаевич

Смерть
Неизвестно

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