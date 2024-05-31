Швынденкова Акулина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Швынденков Иван Федорович
Отец ребёнка: Швынденков Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Швынденков Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Швынденков Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Никифор
Отец ребёнка: Швынденков Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Швынденков Федор Николаевич
Смерть
Неизвестно