Деулин Василий Васильевич
Место рожденияПурех
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Деулин Василий Иванович
Мать: Анна Ивановна
Пурех
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Егоровна
Рождение ребёнка
13.07.1878
Сын: Деулин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Пурех
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Анна Егоровна
Смерть
Неизвестно