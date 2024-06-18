Деулин Василий Васильевич 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Деулин Василий Васильевич

Место рождения

Пурех

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Деулин Василий Иванович

Мать: Анна Ивановна

Пурех
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Егоровна

Рождение ребёнка
13.07.1878

Сын: Деулин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Пурех
Рождение ребёнка
1883

Сын: Деулин Федор Васильевич

Мать ребёнка: Анна Егоровна

Смерть
Неизвестно

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