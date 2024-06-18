Деулин Василий Иванович
Место рожденияПурех
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Деулин Иван Андреевич
Мать: Аксинья Ивановна
Пурех
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Деулин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Пурех
Смерть
Неизвестно