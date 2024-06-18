Деулин Василий Иванович 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Деулин Василий Иванович

Место рождения

Пурех

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Деулин Иван Андреевич

Мать: Аксинья Ивановна

Пурех
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деулин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Деулин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Пурех
Смерть
Неизвестно

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