Чешуина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Чешуина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Чешуин Александр Романович
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Чешуина Тамара Александровна
Отец ребёнка: Чешуин Александр Романович
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Чешуина Галина Александровна
Отец ребёнка: Чешуин Александр Романович
Смерть
Неизвестно