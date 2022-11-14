Чешуина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чешуина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чешуин Александр Романович

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Чешуина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Чешуин Александр Романович

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Чешуина Тамара Александровна

Отец ребёнка: Чешуин Александр Романович

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Чешуина Галина Александровна

Отец ребёнка: Чешуин Александр Романович

Смерть
Неизвестно

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