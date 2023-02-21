Чешуин Александр Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Чешуин Роман Андреевич
Мать: Чешуина Анна Титовна
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Чешуина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Чешуина Анна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Чешуина Тамара Александровна
Мать ребёнка: Чешуина Анна
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Чешуина Галина Александровна
Мать ребёнка: Чешуина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чешуина Анна
Смерть
Неизвестно