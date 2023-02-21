Чешуин Александр Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чешуин Александр Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Чешуин Роман Андреевич

Мать: Чешуина Анна Титовна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Чешуина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Чешуина Анна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Чешуина Тамара Александровна

Мать ребёнка: Чешуина Анна

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Чешуина Галина Александровна

Мать ребёнка: Чешуина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чешуина Анна

Смерть
Неизвестно
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