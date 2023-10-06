(Оснач) Зиновия Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Оснач) Зиновия Никитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Оснач Никита Авсентьевич

Мать: Оснач Евдокия Стефановна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Устиния Апанасиевна

Отец ребёнка: Климов Апанасий?

Рождение ребёнка
1783

Сын: Климов Власий Апанасьевич

Отец ребёнка: Климов Апанасий?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Апанасий?

Смерть
Неизвестно
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