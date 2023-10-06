(Оснач) Зиновия Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Оснач Никита Авсентьевич
Мать: Оснач Евдокия Стефановна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Устиния Апанасиевна
Отец ребёнка: Климов Апанасий?
Рождение ребёнка
1783
Сын: Климов Власий Апанасьевич
Отец ребёнка: Климов Апанасий?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климов Апанасий?
Смерть
Неизвестно