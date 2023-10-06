Климов Власий Апанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Власий Апанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Климов Апанасий?

Мать: Зиновия Никитовна

Смерть
Неизвестно
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