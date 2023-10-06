Климов Апанасий?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Устиния Апанасиевна
Мать ребёнка: Зиновия Никитовна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Климов Власий Апанасьевич
Мать ребёнка: Зиновия Никитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зиновия Никитовна
Смерть
Неизвестно