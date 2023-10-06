Климов Апанасий? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Апанасий?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Устиния Апанасиевна

Мать ребёнка: Зиновия Никитовна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Климов Власий Апанасьевич

Мать ребёнка: Зиновия Никитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновия Никитовна

Смерть
Неизвестно
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